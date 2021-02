Wirbel um Abflug für rot-weiß-roten „Sputnik“

Der Impfstoff aus Russland sorgte zu Beginn seines Abfluges ins Corona-Universum für Kopfschütteln. Mittlerweile gilt „Sputnik V“, wie die Russen ihren Impfstoff nennen, als probates Mittel im Kampf gegen das Virus. Länder wie Ungarn haben es sich gesichert, auch Kanzler Sebastian Kurz ist interessiert, will es in Österreich produzieren lassen und einsetzen, sobald die EU-Zulassung erfolgt ist. An der einzigen Impfstoff-Produktionsstätte in Österreich in Orth an der Donau (Pfizer) weiß man allerdings nichts von solch einem Auftrag, die Umrüstung für die Herstellung würde zudem etliche Monate dauern.