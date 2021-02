Sportvereine wollen raus aus Bewegungs-Lockdown

Ganz klar für eine behutsame Lockerung spricht sich auch der bekannte Umweltmediziner Hans-Peter Hutter aus. „Man sollte sich diesem Schritt stellen“, warnt er von den Folgen des Bewegungsmangels auf die mentale Gesundheit. „Man muss auch bedenken, dass Bewegung die Immunabwehr stärkt“, so Hutter. Deshalb darf die Politik nicht nur die Epidemie im Blick haben, sondern müsse auch an die Begleiterkrankungen denken. „Kinder und Jugendliche gehören raus aus ihrem Bewegungs-Lockdown, aus dem sozialen Lockdown! Das ist dringend an der Zeit.“ Mit den Tests habe man nun ein gutes Instrument in Händen, das eine sichere Sport-Ausübung auch in kleineren Gruppen ermögliche. Wichtig sei aber, dass die Vereine ein gutes Präventionskonzept vorlegen müssen.