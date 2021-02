Nordische WM: Auch ohne Fans großer Sport

Fünf Anläufe hatte es gebraucht, ehe Oberstdorf 2016 zum gesamt dritten Mal nach 1987 und 2005 Nordische Ski-Weltmeisterschaften zugesprochen bekommen hat. Die Erinnerungen an die Titelkämpfe vor nunmehr 16 Jahren mit an die 350.000 Zuschauern an den Loipen und Schanzen haben ein weiteres rauschendes Fest versprochen. Corona-bedingt wird der Saisonhöhepunkt der Skispringer, Kombinierer und Langläufer nun aber ein weiterer Event ohne Fans. Großer Sport ist dennoch zu erwarten.