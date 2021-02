WM: Spitzenplatz für Eder - Laegreid holt Gold

Endstand:

1. Sturla Holm Laegreid (NOR) 49:27,6 Min. (0 Schießfehler=Strafminuten)

2. Arnd Peiffer (GER) +16,9 Sek. (0)

3. Johannes Dale (NOR) +40,9 (1)

4. Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:12,9 Min. (2)

5. Johannes Thingnes Bö (NOR) +1:13,5 (2)

6. Said Karimulla Khalili (RUS) +1:45,3 (0)

7. Simon Eder (AUT) +1:59,7 (1)

Weiter:

14. Felix Leitner +3:17,1 (2)

34. Julian Eberhard +4:45,5 (4)

49. David Komatz (alle AUT) +5:30,2 (3)