Geschlossene Sportcenter: „Wir werden vergessen“

„Wir werden vergessen“

Er ist wütend auf die Regierung: „Auf Ski-Wahnsinn und Fußball-Millionäre wird Rücksicht genommen, aber für uns Sportanbieter wird nichts getan - wir werden schlicht vergessen“, sagt Böhm im Gespräch mit krone.at. Der Trainer versuchte, die Regierung zum Handeln zu bewegen. In einem offenen Brief an die Regierung und relevante Vertreter im Nationalrat sowie an den Wiener Bürgermeister prangert er die „Diskriminierung einer großen Sparte“ an, „die sehr wohl systemrelevant ist“. Eindringlich fordert er die Regierung zu Öffnungsschritten für Sportvereine auf, da es für viele Menschen im Breitensport den „endgültigen Ruin“ bedeuten würde, sollte es keine Lockerung geben. Seinen Aufruf postete der Taekwondo-Trainer auch auf Facebook - er wurde dutzendfach geteilt.