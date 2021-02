Daka und Koita: Europas Elite hat das Nachsehen

„Halb Europa wird uns um dieses Duo beneiden“, hatte “Goleador" Hans Krankl einst gemutmaßt und damit Roland Linz und Roman Wallner gemeint. Was sich später nicht bestätigen sollte, trifft nun aber auf ein Salzburger Duo zu. Was Sekou Koita und Patson Daka in dieser Saison abliefern, gehört zum Besten, was Europas Ligen aktuell zu bieten haben. 14 Treffer verbuchte Koita in der Bundesliga, 13-mal netzte Daka. Das bringt den Bullen mit gesamt 27 Toren Rang vier im kontinentalen Vergleich ein. An der Spitze: Bayerns Traum-Duo Lewandowski/Müller (35).