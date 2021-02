Weniger Lehrer-Überstunden durch Homeschooling

40.000 Überstunden in Sommerschule

Dafür wurde ausnahmsweise auch im Sommer unterrichtet: Für die Sommerschule in den letzten beiden Ferienwochen fielen rund 40.000 zusätzliche Lehrer-Überstunden an. Ausgezahlt wurden diese allerdings erst im laufenden Schuljahr. Für NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre zeigt die nach wie vor hohe Zahl an Überstunden „aufs Neue, dass wir zu wenig Lehrkräfte haben“. „Dabei sollte dieser Beruf attraktiver gemacht werden.“. Auch die Möglichkeit des Um- und Quereinstiegs sei nach wie vor zu unattraktiv.