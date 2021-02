FA Cup: Neun Tore und Mourinho-Drama in Liverpool!

Es war wie eine verrückte Achterbahnfahrt. Zuerst ging Mourinhos Mannschaft durch Davinson Sanchez in Führung (3.), aber die Antwort von Everton kam in Form von drei Toren innerhalb von sieben Minuten (Dominic Calvert-Lewin, Richarlison, Gilfi Sigurdsson). Noch in der ersten Halbzeit verkürzte Tottenham auf 3:2 durch Erik Lamela. In der 57. Minute stand es wieder Unentschieden, wieder traf Davinson Sanchez.