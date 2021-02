Tirol: Die schwierigste Lage trotz bester Zahlen

Ein Land „in einer Welt voller Schwierigkeiten“

Die Zahlen sind also nicht gut - das sorgt sogar Virologen in Amerika. US-Virologe Eric Feigl-Ding beschrieb die Lage in Österreich als „unglaublich besorgniserregend“. Besonders die Situation in Schwaz sei alarmierend (271 Südafrika-Verdachtsfälle). Und weil Österreich in seiner Impfstrategie großteils auf AstraZeneca setzt - das gegen diese Corona-Mutation als „nicht sehr wirksam“ gelte - befinde sich das Land nun in „einer Welt voller Schwierigkeiten“.