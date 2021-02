Corona-Zahlen: Popper erwartet „keine Explosion“

Was die Entwicklung der Corona-Zahlen in Österreich betrifft, so erwartet der Simulationsforscher Niki Popper in den nächsten beiden Wochen zwar leichte Anstiege, „aber keine Explosion“. Bei all den Diskussionen über die ansteckenderen neuen Virusvarianten und deren prognostizierten Durchmarsch dürfe man nicht vergessen, dass zurzeit viel getestet und in der Folge relativ viele Fälle identifiziert werden. Der genaue Blick auf die Mutationen sei jedenfalls wichtig.