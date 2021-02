Corona: FPÖ will Schützen aufmarschieren lassen

Die FPÖ hat sich auch am Mittwoch mit der Ernennung Tirols zur „Testpflichtzone“ nicht abfinden wollen. „Liebe Tirolerinnen und Tiroler, liebe Landsleute, wir sperren alles auf!“, richtete sich Nationalrat Peter Wurm in einer Aussendung an die Bevölkerung. Er forderte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) auf, „unverzüglich“ alle Covid-19-Maßnahmen aufzuheben. Außerdem schlug Wurm vor, dass die Tiroler Schützen die Polizei und das Bundesheer bei den Kontrollen unterstützen könnten.