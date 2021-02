Georg Willi: Datenlage zu Mutationen „irritiert“

„Das muss man erst mal übersetzen“

Zuvor hatte es zwischen Land und Bund Unstimmigkeiten gegeben, wer nun mit den Zahlen richtig liegt. Laut dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi seien aufgrund der verschiedenen Daten viele in Tirol „irritiert“ gewesen. Einerseits sanken in allen Bezirken die Neuinfektionszahlen stark, andererseits wurden die Rufe nach schärferen Kontrollen aufgrund der Verbreitung der Mutation immer lauter. „Das muss man erst übersetzen“, so Willi im Ö1-„Morgenjournal“. Nach einer gewissen Erklärungszeit sei das Verständnis für die einschneidende Maßnahme des Freitestens jetzt aber da.