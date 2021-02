15 Jahre Haft für 27 Schüsse auf Polizisten

!m September 2019 hat ein 50-Jähriger in Gnas in der Oststeiermark beinahe 30 Schüsse auf sechs Polizisten abgegeben. Der Mann, der an einer bipolaren Störung leidet, hatte gedroht, sich umzubringen. Seine Lebensgefährtin bekam Angst und rief ihre Schwester an. Diese verständigte die Polizei und den Bruder des Mannes. Der Angeklagte feuerte aus seinem Haus auf die eintreffenden Streifenwagen.