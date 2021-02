Bürgermeister Ludwig besuchte Patenkind „Finja“

„Wichtig, dass der Tiergarten wieder aufgesperrt hat“

Seit Montag können aufgrund der Lockdown-Lockerungen auch wieder Tiergärten besucht werden. „Es ist schön und wichtig, dass der Tiergarten Schönbrunn wieder aufgesperrt hat“, meinte Ludwig nach dem Besuch in der Eisbären-Welt. In Schönbrunn etwa sind aufgrund der Abstandspflicht 1500 Besucher erlaubt - so viele kamen am Auftakttag am Montag aber noch nicht - außerdem gilt natürlich neben gebührendem Abstand (zwei Meter) auch hier die FFP2-Maskenpflicht.