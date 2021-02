Starker Saison-Auftakt von LA-Ass Ivona Dadic!

WM-Dritte Preiner muss um Hallen-EM bangen

Schaut es für Dadic also gut aus, so dürfte es leider so sein, dass Verena Preiner, WM-Dritte im Siebenkampf von Doha 2019, die Hallen-Saison ausfällt. Sie hatte schon vor ihrem geplanten Saison-Auftakt in Linz gesundheitliche Probleme gehabt, die am Meeting-Tag mit einem „Stich in der linken Kniekehle“ wieder auftraten, sodass sie ihre geplanten Starts (Hürden und Kugel) nicht absolvieren konnte. Eine erste Diagnose ergab einen Muskelfasereinriss im Beuger. „Es sieht eher düster in Hinblick auf die Hallen-EM in Torun aus“, meinte Trainer Wolfi Adler.