Real Madrid: Sergio Ramos wird am Knie operiert

Der 34-jährige Ramos, dessen Vertrag am 30. Juni ausläuft, hatte sich die Verletzung am 14. Jänner bei der 1:2-Niederlage gegen Athletic Bilbao im Halbfinale des spanischen Supercups zugezogen und anschließend drei Spiele verpasst. Der Club hatte aber gehofft, dass man eine Operation würde vermeiden können. Ramos hatte zuletzt am Donnerstag sogar mit der Mannschaft trainiert.