Cheftrainer Mitter: „Jede Krise ist eine Chance“

Frage: Trotz der vielen Ausfälle: Österreich schickt ein nicht sonderlich breit aufgestelltes Damen-Team zur WM, hat aber durchaus einige Medaillenchancen. Würdest du das so unterschreiben?

Christian Mitter: Sehe ich genauso. Wir haben mit Liensberger und Tippler zwei Läuferinnen, die konstant aufs Podest fahren. Dazu einige, die schon am Stockerl angeklopft haben. In der Abfahrt ist die Sache durch die Ausfälle natürlich ein bisschen dünn. Aber neben Tippler darf man auch Siebenhofer auf der Rechnung haben - sie hat in Cortina schon zweimal gewonnen! Ich sag den Mädels: Eine WM ist eigentlich mental eine richtig coole Situation, denn da zählen nur die Medaillen, da gibt es nur Vollgas, Vollstoff. Es gibt für uns also nur die Flucht nach vorne!