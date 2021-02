Direktoren verabschieden sich in den Ruhestand

„Und das Lernen hört auch in der Pension nicht auf!“

Sogar drei Jahre länger im Dienst ist Karl Heinz Rosenkranz vom Lerchenfeld-Gymnasium. Er begann 1976 sein Berufsleben in England, wo er drei Jahre unterrichtet hat. In seinem Büro hängt ein großes Bild, das Sehenswürdigkeiten in London zeigt: „Das ist meine Welt.“ Die letzten Monate waren auch für ihn eine große Herausforderung. Rosenkranz hat in einer zweiten Klasse freiwillig Englisch unterrichtet. „Ich habe auch in der Personalvertretung viel erreicht. Und gerne erinnere ich mich an die Feier zum 60-jährigen Bestehen unserer Schule im Jahr 2016; das war wirklich ein schönes Erlebnis“, blickt Rosenkranz zurück. Er begleitete seine 800 Schüler bei vielen Projekten. „Und das Lernen hört auch in der Pension nicht auf!“