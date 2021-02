Sabitzer-Tor bei Leipzig-Gala, auch Glasner weiter

Sabitzer profitierte erst von einem Ballverlust der Bochumer. Eine Flanke des Steirers verwertete der Ex-Salzburger Amadou Haidara per Flugkopfball (11.). Nach einem Foul an Christopher Nkunku stellte Sabitzer per Elfmeter präzise Eck auf 2:0 (45.+1). Für den 26-Jährigen war es das vierte Pflichtspieltor in dieser Saison, das erste im Cup. Nach Seitenwechsel schlug auch noch Yusuf Poulsen zweimal zu (66., 75.).