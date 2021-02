Corona-Fall im Hotel: Thiem-Match abgesagt

Weil sich Dutzende Tennisspieler wegen des positiven Coronatests eines Hotelmitarbeiters in Isolation begeben müssen und am Donnerstag getestet werden, wurden die Spiele aller Turniere in Melbourne an diesem Tag abgesagt. Das betrifft auch das letzte Gruppenduell von Dominic Thiem und Co. im ATP-Cup gegen Frankreich. Neue Spielpläne gab es vorerst nicht.