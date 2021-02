Super Bowl: Die Kanonen müssen still bleiben!

Die Buccaneers werden von Superstar Tom Brady angeführt, der nach sechs Super-Bowl-Triumphen in 20 Jahren mit den New England Patriots nun seine Debütsaison in Florida krönen will. Der 43-jährige Quarterback hat aber schon im Vorfeld eine Rekordmarke geknackt: Brady-Fanartikel verzeichnen laut Fanatics, dem E-Commerce-Partner der NFL, aktuell einen historischen Absatz in der zweiwöchigen Verkaufsphase vor einer Super Bowl.