Schmidhofer und Co.: Die prominenten WM-Zuschauer

Caviezel überraschend im Schweiz-Aufgebot

Schwer getroffen hat es auch die Schweizer Mannschaft. Urs Kryenbühl stürzte in Kitzbühel beim letzten Sprung in der Abfahrt, trug einen Bruch des rechten Schlüsselbeines sowie Risse des Kreuz-und Innenbandes im rechten Knie davon. Weil sich davor auch schon Niels Hintermann und Mauro Caviezel am Knie verletzt hatten, ist das Schweizer Abfahrtsteam in Cortina vorerst auf ein Trio reduziert. Zumindest Caviezel könnte aber noch rechtzeitig fit werden, heißt es von Swiss-Ski. Er steht überraschend im Aufgebot für die Speed-Rennen in Garmisch am Wochenende.