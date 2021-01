Alter Hund drohte im Freien zu erfrieren

Nahezu wöchentlich sorgen in Kärnten Fälle von Tierquälerei für Schlagzeilen. Erst am vergangenen Donnerstag schlug das Tiko Alarm, nachdem eine vermittelte Hündin, wie berichtet, erstochen aufgefunden worden war. Nun mussten Tierschützer auch in Villach eingreifen - ein alter Schäferhund drohte zu erfrieren