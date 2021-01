Kraft und Huber in Willingen in den Top Ten

Stefan Kraft hat beim neuerlich von stark wechselnden Windbedingungen beeinflussten Weltcup-Skispringen in Willingen am Sonntag unmittelbar vor Daniel Huber Rang sechs belegt. Am Vortag war kein Österreicher in die Top Ten gekommen. Der Sieg im zweiten Bewerb, der nach zahlreichen Unterbrechungen nur in einem Durchgang entschieden wurde, ging neuerlich an Halvor Egner Granerud, der seinen bereits achten Saisonerfolg feierte.