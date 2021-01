F-35 Lightning II: Pilot klagt über Touchscreen

Das Tarnkappen-Kampfflugzeug F-35 Lightning II von Lockheed Martin gilt als einer der modernsten Jets der Welt und verschlang in der Entwicklung Hunderte Milliarden US-Dollar. Doch so viel Technik in dem Jet empfinden die Piloten nicht immer als Segen. Der Touchscreen mache etwa Probleme, berichtet ein Militärpilot aus der Praxis.