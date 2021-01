Kein Lockdown-Ende: Was nun aber öffnen könnte

Welche Auswirkungen zu großzügige Öffnungen haben können, hat sich zuletzt in Großbritannien und Irland gezeigt, wo die Infektionszahlen kurz danach förmlich explodiert sind. „Wir werden gemeinsam mit den Experten noch einmal beraten, wie wir sehr vorsichtig und kontrolliert in ersten Bereichen Öffnungen schaffen können, ohne ein zu hohes Risiko einzugehen“, kündigte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) daher an.