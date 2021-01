72% sind für Lockerungen im Handel ab 8. Februar

Bei einer Konferenz der Top-Manager wurde jetzt klar, dass die Wirtschaft die Zeit gekommen sieht, den Lockdown zu beenden. Mahrer: „Es gibt von der AGES genaue Untersuchungen, wo und in welchem Ausmaß es zu Clusterbildungen gekommen ist. 61,9 Prozent waren im privaten Haushaltsbereich, 18,7 Prozent in der Freizeit, 16,6 Prozent in den Gesundheitsberufen - aber nur 1,6 Prozent in den Unternehmen und am Arbeitsplatz. Das beweist, wie verantwortungsvoll die Betriebe mit diesem Thema umgehen.“