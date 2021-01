Eisschnelllauf: Herzog rast über 500m aufs Podest

Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat mit Platz drei über 500 m am letzten Weltcup-Wochenende in Heerenveen aufgezeigt. Die Tirolerin musste sich am Samstag bei einer Laufzeit von 37,409 Sekunden um 17 Hundertstel nur Siegerin Femke Kok aus den Niederlanden und der Russin Angelina Golikowa geschlagen geben. In der kurzen Saison war das die bisher beste Platzierung für die 25-Jährige. Herzog war am vergangenen Sonntag in Heerenveen direkt nach dem Start gestürzt.