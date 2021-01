Feller genervt: „Geht schon jedem auf den Sack“

Als ihn der Reporter am Samstag auf diese Thema ansprach und meinte, dass der Hang in Chamonix ähnlich wie der in Flachau ein eher leichter sei, antwortete Feller: „Das Thema Märchenwiese geht jetzt, glaube ich, schon jedem auf den Sack, aber abgerechnet wird nach dem zweiten Durchgang, das ist auch heute so.“