Ljubicic bei Rapid gegen St. Pölten im Blickpunkt

... was niemand besser weiß als deren Berater Max Hagmayr, zu dem die Brüder Anfang November gewechselt sind. „Ich habe für beide Angebote auf dem Tisch liegen, werde die Gespräche mit den Interessenten nach Ende der Winter-Transferzeit intensivieren.“ Was somit heißt, dass Robert bis zum Sommer fix in St. Pölten bleibt. Hagmayr: „Es geht bei beiden darum, dass sie den nächsten Schritt machen, die sportliche Verbesserung muss sich auch wirtschaftlich widerspiegeln.“