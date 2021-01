Schösswendter: „Bin dankbar für den Wahnsinn“

„In einer Diktatur ...“

Rückblick: Nach der zweiten Herbstrunde durfte der Abwehrchef auf Anordnung von Admiras Mastermind Felix Magath nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Der respektlose Gipfel einer Ablehnung, die damit begann, dass Schösswendter als mündiges Mitglied des Mannschaftsrats die zu kippen drohende Stimmung innerhalb des Teams aufzeigte. „So was kommt in einer Diktatur nicht gut an. Als Reaktion wird versucht, Menschen zu brechen.“ Hart, aber wahr.