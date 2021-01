Red Bull Salzburg kann doch noch gewinnen

Wie am Mittwoch bekannt wurde, müssen die Bulldogs Devin Brosseau und Yanni Kaldis wieder an den NHL-Club Edmonton Oilers zurückgeben. Das Duo bestritt am Abend das letzte Spiel in der ICE Hockey League, mit Ex-Znojmo-Topscorer Anthony Luciani und Verteidiger Saku Salmela steht Ersatz bereits ante portas. Der Kanadier und der Finne gehörten gegen Salzburg noch nicht zum Kader.