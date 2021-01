Norwegen steigt wieder in den Langlauf-Weltcup ein

Norwegens Langlaufstars geben am Wochenende in Lahti ihr Weltcup-Comeback nach über einmonatiger Pause. Therese Johaug und Co. hatten seit Ende November wegen Corona-Bedenken ausgesetzt und auch die Tour de Ski verpasst. Für die Skiathlons und die Staffeln in Finnland wurden neben Überfliegerin Johaug unter anderem Heidi Weng, Emil Iversen und Sjur Röthe nominiert. Johannes Hösflot Kläbo steigt erst kommende Woche in Falun ein.