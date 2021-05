Trainieren Sie mit Babsi Schett & Wolfgang Thiem!

Tennis im Freien ist wieder erlaubt - höchste Zeit, um zu zeigen, was Sie (!) mit Racket und Filzkugel so draufhaben. So können Sie am Gewinnspiel von „Krone“ und ATC um eine Trainingseinheit mit Babsi Schett und Wolfgang Thiem, dem Sportdirektor des ATC, teilnehmen. „Wir freuen uns, gemeinsam mit der ‘Krone‘ diese Initiative zu starten und hoffen, damit die Begeisterung in der Bevölkerung für diesen wunderschönen Sport noch steigern zu können“, so ATC-Präsidentin Barbara Muhr.