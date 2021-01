Red Bull Salzburg gewinnt beim Leader in Bozen!

In Klagenfurt diktierte der KAC gegen die Bratislava Capitals von Beginn an das Spiel und stellte einmal mehr seine starke Form unter Beweis - die Kärntner haben alle vier Matches in diesem Jahr gewonnen und erzielten zum dritten Mal in Folge sechs Tore. Nur im ersten Drittel konnten die Gäste aus der Slowakei halbwegs mithalten, an ihrer sechsten Niederlage aus den vergangenen sieben Partien gab es nichts zu rütteln.