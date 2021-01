Heimsieg: Vom Warten haben die ÖSV-Damen genug

Papa Patrick kommt

Seither gab es zwei Damen-Abfahrten in Österreich, aber weder 2018 in Bad Kleinkirchheim noch 2020 in Zauchensee schafften es die heimischen Mädels auf das Podest. Heute in St. Anton, fast vier Jahre nach Scheyers Coup, stehen die Zeichen jedoch wieder auf Erfolg. „Das Training hat’s gezeigt, der Sieg ist möglich“, ist auch Ortlieb überzeugt. Sie war im Training (3., 5.) stabil im Spitzenfeld. „Ich hab noch Reserven, ich fühle mich wirklich sehr wohl auf dieser Strecke.“ Papa Patrick Ortlieb kommt aus Lech, wird seine Tochter vom Pistenrand aus anfeuern. Mithelfen, damit Ninas Traum wahr wird: Ein Podium beim Heimrennen.