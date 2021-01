Demo-Richtlinie nimmt Corona-Leugner ins Visier

Kickl warnt vor „nächsten Schritt in Richtung ÖVP-Totalitarismus“

Kickl ortete in den - seiner Meinung nach mittels Gefälligkeitsgutachtens des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) - verbreiteten Warnungen vor den Gegnern der türkis-grünen Corona-Maßnahmen einen „nächsten Schritt in Richtung ÖVP-Totalitarismus“. „Dass eine in Bedrängnis geratene Regierung versucht, ihre Kritiker zu kriminalisieren, ist ein bekanntes Verhaltensmuster - allerdings nicht aus demokratischen Staaten“, so Kickl.