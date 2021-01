Grafs Knie-Sorgen: „Talwärts nehme ich die Gondel“

Das World Judo Masters in Doha in der kommenden Woche (11. bis 13. Jänner), an dem in jeder Gewichtsklasse nur die Top-36 der Weltrangliste startberechtigt sind, findet ohne Bernadette Graf statt. Die Tirolerin muss ihre Teilnahme wegen einer zuletzt im Training erlittenen Knieverletzung (Innenband) absagen. Statt Judotraining bzw. Masters-Teilnahme hält sich die 28-Jährige nun mit Bergwanderungen rund um ihre Heimatstadt Innsbruck fit. Einzige Einschränkung: „Talwärts nehme ich die Gondel, um das Knie zu schonen.“