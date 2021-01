Private Hilfe für die Erdbebenopfer in Kroatien

Lagerhalle in Vöcklabruck

Gesammelt wird in einer Lagerhalle in Vöcklabruck, allerdings nur Materielles. „Lebensmittel kann man immer brauchen, auch für Babys und Kinder. Wir haben schon unzählige Kartons voller Kleidung und Hygieneartikel bekommen“, erklären die fleißigen Freunde. Auch das Seniorenheim Timelkam beteiligt sich an der Spende, stellt Rollstühle und Gehhilfen zur Verfügung. Bevor alles wirklich nach Kroatien gebracht wird, wird von den Helfern vorsortiert und beschriftet.