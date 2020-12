Kriechmayr: „Jetzt wird nicht mehr blöd geredet“

Matthias Mayer feierte am Mittwoch in der Abfahrt von Bormio seinen zehnten Weltcupsieg - knapp vor seinem Teamkollegen Vincent Kriechmayr, der sich nach dem ersten ÖSV-Erfolg in diesem Winter einen Seitenhieb gegen die Kritiker nicht verkneifen konnte: „Jetzt wird nicht mehr blöd geredet.“