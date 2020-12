Im Duell mit Kristoffersen hatte Meier Nase vorne

„Die letzten Wochen waren nicht einfach“, gesteht Daniel Meier. Nachdem der 27-Jährige aus dem ÖSV-Kader gestrichen wurde und sich auf eigene Kosten vorbereitet hatte, war der Riesentorlauf-Spezialist mit einem Sieg bei den italienischen Titelkämpfen und einem dritten Rang bei den Schweizer RTL-Meisterschaften gut in die Saison gestartet. Doch nachdem er bei den ÖSV-Qualis für die Weltcuprennen in Sölden und Santa Caterina - teilweise knapp - gescheitert war, kam auch noch Verletzungspech hinzu. Beim Europacup-Riesentorlauf in Hochgurgl Anfang Dezember brach sich der Augment-Pilot das Kahnbein an der linken Hand.