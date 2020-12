Nach Frostnacht kam der Sturm nach Österreich

Bitterkalt ist es in der Nacht auf Sonntag in vielen Teilen Österreichs gewesen - und auch die angekündigten minus 20 Grad wurden tatsächlich erreicht. Mit exakt minus 20,4 Grad führt St. Michael im Salzburger Lungau die Bibber-Liste an, nur knapp verpasst hat St. Jakob im Defereggental in Osttirol mit 19,9 Grad die Minus-20-Grad-Marke. Seit dem Sonntagvormittag dominiert jedoch der Sturm in weiten Teilen Österreichs.