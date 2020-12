Auf kälteste Nacht des Winters folgen Schneemassen

„Bereits am frühen Montagmorgen setzt in Osttirol und Kärnten sowie am Brenner Schneefall ein, der in den Morgenstunden rasch an Intensität zulegt und besonders in Oberkärnten sehr ergiebig ausfällt“, so Dietz. Am Nachmittag muss man dann auch in Unterkärnten und der Steiermark mit kräftigem Niederschlag rechnen, in Richtung Osten lasse die Intensität des Niederschlags aber nach, so der Wetterexperte.