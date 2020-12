Sturmwarnung: Hochkar stellt Betrieb großteils ein

Bereits am Sonntag hat auffrischender Wind samt Böen vor allem im Osten des Landes das Wettergeschehen dominiert. Aufgrund des prognostizierten Sturms entschlossen sich die Verantwortlichen des Skigebietes Hochkar in Niederösterreich vorsorglich einzugreifen: Am Vormittag wurde der Betrieb auf den meisten Liftanlagen eingestellt, am Montag bleibt das Skigebiet gänzlich geschlossen.