Begnadigt Trump den „Tiger King“ vor Weihnachten?

Anwälte-Team arbeitet seit Monaten an Begnadigung

Kein Wunder also, dass Joe Exotic sich auch für seine eigene Begnadigung gute Chancen ausrechnet. Sein Anwälte-Team arbeitet schon seit Monaten mit Hochdruck daran, Trump zu diesem Schritt zu bewegen. Im September sollen sie deshalb in einem von Trumps Hotels in Washington abgestiegen sein und dabei mehr als 10.000 Dollar ausgegeben haben.