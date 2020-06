„Tiger King“-Star: „Bin in 2 bis 3 Monaten tot“

„Hölle auf Erden“

Im Gefängnis sterben will der 57-jährige „Tiger König“ aber nicht. In einem dramatischen Brief an seine Fans, bat er nun um deren Hilfe. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, schreibe Joe Exotic darin, er erbitte von US-Präsident Donald Trump ein „Wunder“. Er leide an dem Immundefektsyndrom CVID „Common variable immunodeficiency“ und benötige alle vier Wochen Blutkonserven. Seit Jänner habe er diese im Gefängnis nicht erhalten. Das sei sein Todesurteil.