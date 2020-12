Snowboard-Weltcup in Bad Gastein findet doch statt

Der Snowboard-Weltcup in Bad Gastein findet nun doch statt. Ausschlaggebend war eine „Neubewertung der Situation vor Ort“, wie der ÖSV am Dienstag bekannt gab. Diese macht die Durchführung der Veranstaltung am 12. und 13. Jänner nun doch möglich. Beide Rennen finden aber natürlich ohne Zuschauer statt.