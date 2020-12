„The Queen‘s Gambit“: Deja-vu für Judit Polgar

Parallele zum Film

Ähnlich, wie in „The Queen‘s Gambit“, in dem sich Beth mit dem russischen Champion Vasily Borgov misst, etablierte sich Polgar zu einem großen Gegner von Garri Kasparow, der von vielen als bester Spieler der Schach-Geschichte gehandelt wird. Was ihn aber nicht daran hinderte, sich abfällig über das Frauenschach zu äußern.