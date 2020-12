Ex-Rapidler Trimmel ist „Standard-König“ Europas

Sie sind das Schreckgespenst in den Strafräumen der Deutschen Bundesliga und rund um sie herum - Christopher Trimmel und der ruhende Ball! Wenn sich der burgenländische Ex-Rapidler in Diensten von Union Berlin den Ball zum Freistoß oder zum Eckball zurechtlegt, dann gilt für Verteidiger und Torleute „Alarmstufe Rot“! Denn niemand sonst in Europas Top-5-Ligen bereitet so viele Tore vor, wie Trimmel …