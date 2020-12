Mick Schumacher in der F1: „Realistisch bleiben“

Formel-2-Champion Schumacher fährt ab 2021 für den US-Rennstall Haas in der Motorsport-Königsklasse und tritt in die Fußstapfen seines Vaters Michael. Sein neuer Arbeitgeber gehört in der Rennserie aber zu den Nachzüglern. Am Freitag durfte der Youngster erstmals in der Formel 1 im Training dabei sein, am Dienstag absolviert er in Abu Dhabi einen weiteren Test für junge Fahrer. Die Geschwindigkeit sei „in der Formel 1 um Welten schneller. Daran muss man sich gewöhnen, das kommt mit der Zeit und der Erfahrung“, sagte Schumacher, der beim nächsten Test möglichst viele Runden absolvieren will.